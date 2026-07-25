Давиде Анчелотти — о работе в «ПСЖ»: «Это были невероятные времена»

«Это были невероятные времена. Помню один день во время предсезонного сбора в Австрии. Отец сказал мне: “Мы подпишем Ибрагимовича”. Я ответил: “Невероятно”. А затем он добавил: “И Тиагу Силва перейдет вместе с ним”. Это было сюрреалистично, я просто не мог в это поверить», — приводит L'Equipe слова Анчелотти.