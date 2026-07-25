Давиде Анчелотти — о работе в «ПСЖ»: «Это были невероятные времена»

Новый гланый тренер «Лилля» Давиде Анчелотти в интервью L'Equipe вспомнил один из самых ярких моментов своего периода карьеры в «Пари Сен-Жермен». Он работал в тренерском штабе отца в «ПСЖ» с зимы 2012 года до лета 2013-го.
«Это были невероятные времена. Помню один день во время предсезонного сбора в Австрии. Отец сказал мне: “Мы подпишем Ибрагимовича”. Я ответил: “Невероятно”. А затем он добавил: “И Тиагу Силва перейдет вместе с ним”. Это было сюрреалистично, я просто не мог в это поверить», — приводит L'Equipe слова Анчелотти.
Давиде Анчелотти возглавил «Лилль» 1 июля 2026 года и подписал контракт на два сезона.