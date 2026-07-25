«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Шанхай Порт»

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа» потерпел поражение от «Шанхай Порт» в матче 20-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча прошла на домашней арене «Шанхай Порт» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Леонардо (28-я минута) и Ли Синьсян (36).
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, и «Шанхай Порт» имеют по 19 очков. Команды располагаются на 11-й и 12-й строчках соответственно. Перед началом сезона с «Шанхай Шэньхуа» сняли десять очков, с «Шанхай Порт» — пять по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» сыграет на выезде с командой «Ляонин Тежэнь» 2 августа. «Шанхай Порт» днем ранее примет «Шаньдун Тайшань».