«Иртыш» обыграл «Улытау» в выездном матче Премьер-Лиги

Счет был открыт на 17-й минуте, когда футболисты «Иртыша» провели результативную атаку. Хозяева поля смогли отыграться в концовке первого тайма — на 37-й минуте игрок «Улытау» отправил мяч в сетку ворот соперника. Тем не менее, уйти на перерыв при равном счете командам не удалось. На 1-й добавленной минуте к первому тайму павлодарский клуб вновь вышел вперед, установив окончательный результат встречи. Второй тайм прошел без забитых мячей.