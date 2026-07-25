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«Иртыш» обыграл «Улытау» в выездном матче Премьер-Лиги

В матче очередного тура чемпионата Казахстана «Иртыш» из Павлодара одержал гостевую победу над клубом «Улытау». Встреча прошла на стадионе «Металлург» в Жезказгане и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Счет был открыт на 17-й минуте, когда футболисты «Иртыша» провели результативную атаку. Хозяева поля смогли отыграться в концовке первого тайма — на 37-й минуте игрок «Улытау» отправил мяч в сетку ворот соперника. Тем не менее, уйти на перерыв при равном счете командам не удалось. На 1-й добавленной минуте к первому тайму павлодарский клуб вновь вышел вперед, установив окончательный результат встречи. Второй тайм прошел без забитых мячей.

Перед началом встречи эксперты не выделяли явного фаворита, оценивая шансы сторон как примерно равные. На победу «Иртыша» букмекеры предлагали коэффициент 2,54, ничья котировалась за 3,35, а успех «Улытау» шел за 2,79.

Владение мячом и количество ударов распределились между соперниками в ходе борьбы за инициативу, однако официальная статистика по этим компонентам, а также по угловым и желтым карточкам не была зафиксирована в итоговом протоколе.

По результатам этого тура «Улытау» остался на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 27 очков после 19 проведённых матчей. «Иртыш» набрал 14 баллов и продолжает находиться в зоне вылета на 16-й позиции. В следующем туре павлодарцы 1 августа примут дома «Каспий», а «Улытау» на следующий день встретится на своем поле с «Астаной».