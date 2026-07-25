«Кызыл-Жар» одержал волевую победу над «Жетысу» в матче чемпионата Казахстана

По итогам 19 туров «Кызыл-Жар» набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Жетысу» имеет в своем активе 18 очков и располагается на 13-й строчке. В следующем туре «Жетысу» 1 августа сыграет в гостях против «Атырау», а «Кызыл-Жар» в этот же день примет на своем поле «Актобе».