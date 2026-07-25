«Кызыл-Жар» одержал волевую победу над «Жетысу» в матче чемпионата Казахстана

Счет в матче был открыт на 57-й минуте, когда отличились гости. Хозяева поля смогли отыграться на 71-й минуте, восстановив паритет. Однако футболисты «Кызыл-Жара» вновь вышли вперед на 81-й минуте встречи и удержали преимущество до финального свистка.
Перед началом встречи шансы команд оценивались как практически равные. На победу «Жетысу» букмекеры предлагали коэффициент 2,69, ничья котировалась за 2,95, а на успех «Кызыл-Жара» давали те же 2,95.
В этом поединке сыграл тотал больше 2,5, на который можно было поставить с коэффициентом 1,88. Линия «обе забьют — да» принесла выигрыш с коэффициентом 1,82, а победа «Кызыл-Жара» с нулевой форой (0) шла в предматчевой линии за 1,98.
По угловым ударам в матче зафиксирован тотал меньше 8,5, который букмекеры предлагали за 1,88. Итоговый результат по предупреждениям составил менее 4,5 жёлтых карточек — такая ставка до игры оценивалась коэффициентом 2,00.
По итогам 19 туров «Кызыл-Жар» набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Жетысу» имеет в своем активе 18 очков и располагается на 13-й строчке. В следующем туре «Жетысу» 1 августа сыграет в гостях против «Атырау», а «Кызыл-Жар» в этот же день примет на своем поле «Актобе».
Дмитрий Огай
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