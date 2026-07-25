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«Актобе» одержал победу над «Окжетпесом» в домашнем матче Премьер-Лиги

«Актобе» обыграл «Окжетпес» в матче регулярного чемпионата Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Орталык Алматы» в Алматы (Казахстан) и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Команды продемонстрировали результативную игру, однако «Актобе» сумел реализовать свои моменты и удержать преимущество до финального свистка. «Окжетпес» ответил одним точным ударом, но этого не хватило для набора очков в выездной встрече.

Перед началом встречи букмекеры отдавали предпочтение хозяевам. На победу «Актобе» предлагали коэффициент 2,15, ничья оценивалась в 3,20, а успех «Окжетпеса» шел за 3,66.

В матче зашел тотал больше 2,5 гола, который до игры котировался за 1,84. Линия «обе забьют — да» также оказалась выигрышной и принималась с коэффициентом 1,83. При итоговой разнице в один мяч сыграла ставка на победу хозяев с форой (0) за 1,51.

После 18 туров «Актобе» набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Окжетпес» с 30 баллами после 18 матчей располагается на третьей строчке, дающей право на участие в квалификации Лиги конференций. В следующем туре «Актобе» 1 августа сыграет на выезде против «Кызыл-Жара», а «Окжетпес» на следующий день примет «Алтай ВКО».

Актобе
2:1
Первый тайм: 0:0
Окжетпес
Футбол, Казахстан, 19-й тур
25.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Сергей Попков
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