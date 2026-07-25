«Актобе» одержал победу над «Окжетпесом» в домашнем матче Премьер-Лиги

В матче зашел тотал больше 2,5 гола, который до игры котировался за 1,84. Линия «обе забьют — да» также оказалась выигрышной и принималась с коэффициентом 1,83. При итоговой разнице в один мяч сыграла ставка на победу хозяев с форой (0) за 1,51.