59-летний японский футболист забил в официальном матче впервые за 4 года

Японский футболист Кадзуёси Миура в 59 лет забил свой первый гол в официальных матчах почти за четыре года. Миура отличился за «Фукусима Юнайтед» в матче отбора Кубка императора с «Иваки Фурукава» (7:0).
Миура, которому в день матча было 59 лет и 149 дней, после рывка в штрафную замкнул передачу партнера на 52-й минуте, увеличив преимущество «Фукусимы» до 5:0. Через три минуты Миуру заменили.
Предыдущий гол в официальных матчах Миура забивал еще в ноябре 2022-го за «Судзуку» против «Осаки», отмечает Reuters.
Миура в июне продлил контракт с клубом «Йокогама» и играет в аренде за команду третьего дивизиона из Фукусимы. Для него это 42-й сезон на профессиональном уровне.
В сборной Японии Миура провел 89 матчей и забил 55 голов в 1990—2000 годах.
Кубок императора (Кубок Японии) разыгрывается с 1921 года. Победитель турнира получает путевку в азиатскую Лигу чемпионов.