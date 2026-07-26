Долг свыше 200 миллионов долларов. У клуба Роналду большие проблемы с деньгами — игрокам задерживают зарплату

Одним из главных творцов чемпионства, конечно же, стал Роналду. Звездный португалец забил 28 голов в лиге (всего за сезон — 30). Теперь 41-летний форвард намерен не только защитить титул, но и добраться до отметки в 1000 голов за карьеру. После чемпионата мира на его счету 976 мячей — до исторического рубежа осталось 24.