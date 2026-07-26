Долг свыше 200 миллионов долларов. У клуба Роналду большие проблемы с деньгами — игрокам задерживают зарплату

«Аль-Наср» оказался в тяжелой финансовой ситуации: долги действующего чемпиона Саудовской Аравии превысили 800 миллионов риалов (около 187,5 миллиона евро, или больше 200 миллионов долларов), некоторые игроки столкнулись с задержками по зарплате, а руководство не может подписывать новичков для нового тренера Анге Постекоглу. Один из вариантов выхода из положения — продажа части клуба.
Три пути спасения
О масштабах кризиса сообщило Arriyadiyah. По данным саудовского издания, большая часть обязательств возникла из-за расточительных финансовых решений, принятых руководством в предыдущем сезоне. Проблемы уже затронули команду: в начале месяца стало известно, что несколько футболистов основного состава (фамилии не уточняются) получили за июнь лишь часть зарплаты: клуб пообещал им погасить задолженность в ближайшее время.
Также «Аль-Наср» приостановил работу над трансферами — в частности, на паузу поставлен вопрос о поиске сменщика хавбека Марсело Брозовича, который ушел нынешним летом. На рынок клуб не выйдет до тех пор, пока не разберется с трудностями.
Как сообщается в СМИ, контролирующий «Аль-Наср» Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) начал вводить экстренные меры по ограничению роста долга и установлению более строгого контроля за деятельностью организации. Для стабилизации ситуации были определены три ключевых направления.
Первый — ограничить часть полномочий нынешнего исполнительного руководства: на практике это означает, что менеджмент не сможет заключать новые контракты с игроками или тренерами, если для них заранее не будет обеспечено финансирование за счет спонсорских соглашений, коммерческих доходов и других источников, генерируемых клубом.
Второй подход предусматривает привлечение независимых финансовых и юридических консультантов, которые помогут улучшить баланс доходов и расходов и подготовить антикризисный план с конкретными сроками.
Третий: приход нового инвестора. Сейчас PIF изучает два серьезных предложения о покупке клуба, однако предпочитает частичную, а не полную продажу.
Предсезонная подготовка команды из Эр-Рияда при этом идет по плану: «Аль-Наср» проводит товарищеские матчи в Португалии. Сбор продлится до 5 августа.
Амбиции Роналду и новый тренер
Примечательно, что финансовый кризис начался после одного из лучших сезонов в истории клуба. В минувшем чемпионате «Аль-Наср» набрал 86 очков, забил 91 мяч и впервые с кампании-2018/19 взял золото. Подопечные Жорже Жезуша опередили не потерпевший ни одного поражения «Аль-Хиляль» на два балла. Команда одержала 40 побед в 49 матчах во всех турнирах и добралась до финала второй Лиги чемпионов АФК.
Одним из главных творцов чемпионства, конечно же, стал Роналду. Звездный португалец забил 28 голов в лиге (всего за сезон — 30). Теперь 41-летний форвард намерен не только защитить титул, но и добраться до отметки в 1000 голов за карьеру. После чемпионата мира на его счету 976 мячей — до исторического рубежа осталось 24.
Добиваться этого Криштиану будет с новым тренером. Этим летом Жезуш покинул клуб, его сменил 60-летний Анге Постекоглу. На пресс-конференции австралиец заявил, что хочет провести лучший сезон в своей карьере и поднять команду на следующий уровень: особое внимание тренер уделил чемпионату и азиатской ЛЧ.
«Неважно, первый это год, второй или третий. Каждый сезон я хочу выигрывать», — отметил Постекоглу.
Однако финансовые проблемы ставят амбиции Криштиану и нового наставника под угрозу. Без усиления состава этим летом клубу будет непросто. И если саудовцы не разберутся с кризисом в ближайшее время, Роналду, вероятно, не станет задерживаться в лиге. Его текущий контракт с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2027 года.