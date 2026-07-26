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Романо: «Реал» и «Лейпциг» согласовали трансфер Яна Диоманде

«Реал» и «Лейпциг» достигли договоренности о переходе нападающего Яна Диоманде в мадридскую команду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, сумма трансфера превысила 100 миллионов евро. На этой неделе 19-летний игрок вылетит в Мадрид для прохождения медицинского обследования и подписания контракта со «сливочными», который будет рассчитан до июня 2031 года.

Диоманде присоединился к «Лейпцигу» летом 2025 года, до этого он выступал за «Леганес». В сезоне-2025/26 футболист провел 36 матчей за немецкую команду во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 10 результативными передачами. На чемпионате мира-2026 форвард сыграл в четырех матчах за сборную Кот-д’Ивуара и сделал 1 результативную передачу.