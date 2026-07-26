Романо: «Реал» и «Лейпциг» согласовали трансфер Яна Диоманде

Диоманде присоединился к «Лейпцигу» летом 2025 года, до этого он выступал за «Леганес». В сезоне-2025/26 футболист провел 36 матчей за немецкую команду во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 10 результативными передачами. На чемпионате мира-2026 форвард сыграл в четырех матчах за сборную Кот-д’Ивуара и сделал 1 результативную передачу.