«Тигре» проиграл «Насьоналю», но вышел в ⅛ финала Южноамериканского кубка

Уругвайский «Насьональ» в гостях победил аргентинский «Тигре» в ответном матче 1/16 финала Южноамериканского кубка — 2:1.
Счет на 11-й минуте открыл нападающий гостей Макси Гомес. На 31-й минуте форвард «Насьоналя» Макс Сильвера сделал счет 2:0. На 82-й минуте нападающий «Тигре» Сантьяго Лопес отыграл один мяч. На 65-й минуте после вмешательства ВАР еще один гол Лопеса был отменен (офсайд).
В первом матче «Тигре» выиграл со счетом 3:0 и по сумме двух встреч (4:2) вышел в ⅛ финала Южноамериканского кубка.