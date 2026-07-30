«Дубай Юнайтед»: «Андреа Пирло полностью предан клубу, а клуб полностью предан ему»

Сейчас мы готовимся к нашему историческому первому сезону в Про-Лиге. Это требует полной концентрации и высоких результатов. Мы приглашаем всех наших болельщиков и любителей футбола по всему Дубаю присоединиться к нам на стадионе, поддержать команду и стать частью пути «Дубай Юнайтед» в Про-Лиге", — говорится в заявлении.