«Дубай Юнайтед»: «Андреа Пирло полностью предан клубу, а клуб полностью предан ему»

«Дубай Юнайтед» выпустил заявление по поводу ситуации вокруг главного тренера команды итальянца Андреа Пирло.
«В последние несколько дней в СМИ появилось множество предположений о будущем Андреа Пирло, включая ряд сообщений, которые не соответствуют действительности. “Дубай Юнайтед” рад, что такая футбольный легенда, как Андреа, является нашим главным тренером с прошлого сезона. Президент клуба Илие Чебану, руководство, тренерский штаб и игроки полностью поддерживают его. Андреа Пирло полностью предан “Дубай Юнайтед”, а клуб полностью предан Андреа Пирло.
Сейчас мы готовимся к нашему историческому первому сезону в Про-Лиге. Это требует полной концентрации и высоких результатов. Мы приглашаем всех наших болельщиков и любителей футбола по всему Дубаю присоединиться к нам на стадионе, поддержать команду и стать частью пути «Дубай Юнайтед» в Про-Лиге", — говорится в заявлении.
Ранее Пирло сообщил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.
До этого ряд итальянских депутатов высказались против назначения Пирло главным тренером сборной Италии из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией. По данным La Gazzetta dello Sport, соглашение Пирло с букмекером связано с его работой в клубе чемпионата ОАЭ «Дубай Юнайтед». По утверждению газеты, после ухода из «Дубай Юнайтед» контракт Пирло с букмекером был бы завершен.
Пирло 47 лет. Он работает в «Дубай Юнайтед» с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.