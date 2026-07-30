Расизм расцветает на поле

Отчет Kick it Out вышел через три недели после опубликованного Международной ассоциацией профессиональных футболистов во время североамериканского чемпионата мира заявления. FIFPro призвала ведущие структуры к «коллективным действиям» для защиты игроков от абьюза, прежде всего в социальных сетях. Причиной публикации стали многочисленные оскорбления и угрозы в адрес участников первенства, замеченные организацией и носящие, в соответствии с ее формулировкой, «системный характер». Впрочем, статистику выявленных ЧП она не приводила.