Оценены шансы «Манчестер Сити» выиграть АПЛ

Главным фаворитом аналитики считают лондонский «Арсенал», который в прошлом сезоне впервые за 22 года стал чемпионом Англии. На победу «канониров» предлагается коэффициент 2,50. Команда Микеля Артеты, по мнению букмекеров, имеет наилучшие шансы защитить чемпионский титул.