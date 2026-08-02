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Шестикратный чемпион Франции «Бордо» может лишиться профессионального статуса

Шестикратный чемпион Франции «Бордо» может лишиться профессионального статуса из-за финансовых проблем. Об этом сообщает RMC Sport.

Источник: Andrea Vilchez/ISI/Getty Images

Британский фонд Sparta Capital, договорившийся о покупке клуба, должен был заплатить 10 миллионов евро. Однако инвесторы перевели только половину суммы — 5 млн.

Деньги необходимы «Бордо», чтобы избежать судебной ликвидации и вернуться в профессиональные турниры. Установленный срок уже истек, но клубу предоставили дополнительное время для внесения оставшихся средств.

В июле «Бордо» был исключен из национальных соревнований. Однако клуб подал апелляцию.

Сейчас «Бордо» оспаривает исключение из национальных соревнований. Без необходимых финансовых гарантий бывший чемпион Франции может прекратить существование.