Ассист Миранчука не спас «Атланту» в матче MLS c «Филадельфией»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. «Атланта Юнайтед» уступила в гостях «Филадельфии Юнион» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Честере (штат Пенсильвания) и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Филадельфии». «Атланта» вела в два мяча, голами отметились Мигель Альмирон (30-я минута) и Тристан Муюмба (66), которому ассистировал российский полузащитник Алексей Миранчук. Волевую победу хозяевам принесли Милан Илоски (73), Нил Пьер (90+6) и Эзекиел Алладо (90+7). На 27-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Атланты» Энea Михaй.
Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. На счету россиянина стало 17 матчей в текущем регулярном чемпионате, в которых он забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.
«Атланта» (12 очков), безвыигрышная серия которой достигла семи матчей, замыкает таблицу Восточной конференции. «Филадельфия» (16) занимает 13-ю строчку.
В другом матче «Спортинг Канзас-Сити» дома уступил «Динамо Хьюстон» со счетом 0:2. Российский нападающий хозяев Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Интер Майами» дома сыграл вничью с «Коламбус Крю» со счетом 2:2. Капитан хозяев Лионель Месси появился на поле впервые после финала чемпионата мира 19 июля, выйдя на замену на 53-й минуте. Аргентинец не отметился результативными действиями.