Тренер «Интера» рад возвращению Месси и Де Пауля: «Хочу поблагодарить их за то, что они с нами — это очень важно»

«Я хочу поблагодарить команду за приложенные усилия. Я хочу публично поблагодарить Лео и Де Поля за то, что они здесь; это действительно очень важно для нас. Я также хочу отметить постоянные усилия, которые все прилагают на протяжении всей игры, в лиге, где идет ожесточенная борьба и которая требует упорного труда», — цитирует Хойоса ESPN.