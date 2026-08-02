Тренер «Интера» рад возвращению Месси и Де Пауля: «Хочу поблагодарить их за то, что они с нами — это очень важно»

Особенно он похвалил вернувшихся в состав аргентинцев Лионеля Месси и Родриго Де Поля. Месси появился на поле на 53-й минуте, Де Поль провел всю игру. Оба вышли на поле впервые после финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1 ДВ), который прошел 19 июля.
«Я хочу поблагодарить команду за приложенные усилия. Я хочу публично поблагодарить Лео и Де Поля за то, что они здесь; это действительно очень важно для нас. Я также хочу отметить постоянные усилия, которые все прилагают на протяжении всей игры, в лиге, где идет ожесточенная борьба и которая требует упорного труда», — цитирует Хойоса ESPN.
Хойос высоко оценил игру Каземиро, несмотря на его автогол.
"Казимиро — один из лучших игроков в мире. Он великолепен на своей позиции, потому что обеспечивает настоящий баланс между защитой и атакой и гарантирует очень чистый вывод мяча из штрафной площади.
Это фантастическое приобретение, которое может принести команде много пользы. Поэтому это похвала и игроку, и человеку, потому что он еще и замечательный человек", — добавил он.