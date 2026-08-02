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Тренер «Интера» рад возвращению Месси и Де Пауля: «Хочу поблагодарить их за то, что они с нами — это очень важно»

Главный тренер «Интер Майами» Гильермо Хойос похвалил свою команду, несмотря на упущенную победу в матче регулярного чемпионата MLS с «Коламбус Крю» (2:2).

Источник: Sport24

Особенно он похвалил вернувшихся в состав аргентинцев Лионеля Месси и Родриго Де Поля. Месси появился на поле на 53-й минуте, Де Поль провел всю игру. Оба вышли на поле впервые после финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1 ДВ), который прошел 19 июля.

«Я хочу поблагодарить команду за приложенные усилия. Я хочу публично поблагодарить Лео и Де Поля за то, что они здесь; это действительно очень важно для нас. Я также хочу отметить постоянные усилия, которые все прилагают на протяжении всей игры, в лиге, где идет ожесточенная борьба и которая требует упорного труда», — цитирует Хойоса ESPN.

Хойос высоко оценил игру Каземиро, несмотря на его автогол.

"Казимиро — один из лучших игроков в мире. Он великолепен на своей позиции, потому что обеспечивает настоящий баланс между защитой и атакой и гарантирует очень чистый вывод мяча из штрафной площади.

Это фантастическое приобретение, которое может принести команде много пользы. Поэтому это похвала и игроку, и человеку, потому что он еще и замечательный человек", — добавил он.