Тавольери: Лукаку может перейти в «Атланту» и стать одноклубником Миранчука

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Нападающий итальянского футбольного клуба «Наполи» Ромелу Лукаку может перейти в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта». Об этом в соцсети X сообщил журналист Саша Тавольери.
Согласно информации источника, «Атланта», за которую выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, проявляет сильный интерес к бельгийцу и ведет переговоры для изучения возможности достижения соглашения по личным условиям. Уточняется, что сделка находится на ранней стадии.
Лукаку 33 года. Он выступает за «Наполи» с лета 2024 года и выиграл с клубом чемпионат и суперкубок страны. По ходу карьеры нападающий также выступал за бельгийский «Андерлехт», английские «Вест Бромвич», «Челси», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», итальянские «Интер» и «Рому». Футболист является бронзовым призером чемпионата мира — 2018, который проходил в России, и лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии (93 гола). Ранее ТАСС сообщал, что на ЧМ-2026 Лукаку сравнялся с аргентинцем Диего Марадоной в списке лучших бомбардиров за всю историю турнира (8).
В текущем сезоне MLS «Атланта» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 18 встречах.