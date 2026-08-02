Тавольери: Лукаку может перейти в «Атланту» и стать одноклубником Миранчука

Лукаку 33 года. Он выступает за «Наполи» с лета 2024 года и выиграл с клубом чемпионат и суперкубок страны. По ходу карьеры нападающий также выступал за бельгийский «Андерлехт», английские «Вест Бромвич», «Челси», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», итальянские «Интер» и «Рому». Футболист является бронзовым призером чемпионата мира — 2018, который проходил в России, и лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии (93 гола). Ранее ТАСС сообщал, что на ЧМ-2026 Лукаку сравнялся с аргентинцем Диего Марадоной в списке лучших бомбардиров за всю историю турнира (8).