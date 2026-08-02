Арбелоа строит мини- «Реал» в «Фулхэме». Уже согласованы два трансфера, и это еще не конец

Одно из самых странных назначений в АПЛ
Назначение Альваро Арбелоа в «Фулхэм» было понятно далеко не всем. По небольшому отрезку работы в «Реале» мы так и не успели до конца разобраться в его тренерском стиле и системе. Гораздо чаще обсуждалось, как он пытается задобрить Винисиуса и остальных звезд команды.
Поэтому решение лондонского клуба назначить испанца до сих пор выглядит странным. В случае провала стабильный середняк АПЛ может оказаться в борьбе за выживание, которой успешно избегал в последние годы.
Уже стало очевидно, что Арбелоа серьезно влияет на трансферную политику «Фулхэма». Лондонцы согласовали приобретение двух футболистов «Реала» и, судя по слухам, не собираются на этом останавливаться. О переходах пока официально не объявлено, но надежные источники утверждают, что сделки оформлены. Получается своеобразный английский филиал мадридского клуба. Но оправданна ли такая стратегия?
«Ла Фабрика» приносит «Реалу» огромные деньги
Об академии «Реала» говорят далеко не так много, как о школах «Барселоны», «Аякса» или «Бенфики». Однако количество футболистов, которых выпускает «Ла Фабрика», впечатляет, а мадридцы отлично на них зарабатывают.
Арбелоа хорошо знает многих из этих ребят. Он пять лет работал в юношеской системе «Реала», летом 2025-го возглавил «Кастилью», а уже в январе получил основную команду. Добравшись до первой команды, тренер активно задействовал молодежь. При нем свой шанс получили Тьяго Питарч, Хорхе Сестеро, Сесар Паласиос и другие воспитанники. Теперь Альваро продолжает подтягивать знакомых футболистов уже в другой клуб.
Гарсия наконец получил шанс раскрыть свой потенциал
Главным приобретением «Фулхэма» должен стать нападающий Гонсало Гарсия. Он регулярно привлекался к матчам за основную команду «Реала» и успел выдать несколько ярких выступлений. Особенно запомнился хет-трик в ворота «Бетиса».
Однако наличие Килиана Мбаппе не позволяло ему постоянно выходить в стартовом составе. Когда Гонсало все-таки оказывался на поле вместе с французом, его зачастую отправляли на фланг, где он чувствовал себя не так комфортно. Зато в матчах, в которых Гарсия оставался единственным центральным нападающим, он почти всегда смотрелся убедительно.
Гонсало активно прессингует без мяча, мобилен, грамотно открывается и умеет находить свободное пространство. «Фулхэм» заплатит за него около 40 миллионов евро, но получит лишь 70 процентов прав на футболиста. Оставшаяся доля сохранится у «Реала», поэтому мадридцы снова заработают в случае последующей перепродажи нападающего.
После ухода Рауля Хименеса клубу в любом случае требовался еще один форвард. В составе остались Родриго Мунис и выкупленный у «Баварии» молодой Джона Куси-Асаре, но второй пока почти не знаком со взрослым футболом. С учетом нынешних цен в АПЛ приобретение Гонсало вообще не выглядит безумным.
Паласиос — ставка на потенциал
«Фулхэм» также согласовал переход Сесара Паласиоса за 10 миллионов евро. Полузащитник провел лишь несколько матчей за основу «Реала», а в 2024 году получил разрыв крестообразной связки и выбыл примерно на девять месяцев.
Однако сейчас это скорее вложение в потенциал, чем готовая компенсация потери Харри Уилсона. Валлиец был признан лучшим футболистом «Фулхэма» в прошлом сезоне, после чего бесплатно перешел в «Лидс». Паласиос играет несколько иначе и в одиночку такую потерю не перекроет.
Финансовый риск здесь намного ниже, чем в случае с Гонсало. Даже если Сесар не закрепится в основе сразу, его еще можно будет развивать и постепенно подводить к уровню АПЛ.
Ждем еще игроков из «Реала»
Это еще не конец. Ранее «Фулхэм» связывали с желанием арендовать Франко Мастантуоно, а также с интересом к Мануэлю Анхелю и все тому же Сестеро. Однако сейчас фаворитом в борьбе за Мастантуоно считается «Фиорентина», а слухи о двух других воспитанниках пока не получили развития.
Зато все чаще появляется информация о возможном переходе Тьяго Питарча, которого Арбелоа активно использовал в основе «Реала» во второй половине прошлого сезона. Сейчас полузащитник восстанавливается после повреждения медиальной связки колена и пропустит около шести-восьми недель, но, по данным испанской прессы, готов переехать в Лондон.
Если оформят и эту сделку, получится почти готовая вертикаль от центра поля до атаки. Питарч должен начинать продвижение, Паласиос — открываться между линиями, а Гонсало — завершать комбинации. Все трое понимают требования Арбелоа и способны стать проводниками его идей в новой команде.
Олдскульный трансферный подход
Вообще Арбелоа считает себя современным тренером. В юношеских и молодежных командах он стремился ставить интенсивный футбол с высоким прессингом, быстрыми переходами и контролем мяча. Чаще всего его коллективы использовали схемы 4−3−3 и 4−2−3−1. Есть шанс, что в «Фулхэме» мы наконец-то увидим настоящего Альваро, которому не придется подстраиваться под звезд и постоянно думать о настроении Винисиуса, Мбаппе и остальных лидеров «Реала».
Это не значит, что такой метод обязательно ошибочен. Знакомые исполнители помогают быстрее внедрять идеи, доносить требования до раздевалки и устанавливать новые правила. Они понимают, чего хочет тренер, а тому не приходится месяцами объяснять им базовые принципы. Тем более речь не идет о возрастных любимчиках, которым раздают огромные контракты. Все три футболиста молоды и сохранят ценность даже в случае неудачи Арбелоа.
Потенциальные риски
Само появление группы воспитанников «Реала» не должно разрушить атмосферу. Проблемы начнутся, если эти футболисты получат привилегии.
Если новички хорошо заиграют, партнеры быстро их примут. Но если, например, Гарсия не сможет отличиться в восьми матчах подряд и продолжит выходить вместо Родриго Муниса, вопросы возникнут моментально. То же самое произойдет, если Паласиос и Питарч будут регулярно ошибаться, но сохранят места в составе благодаря отношениям с тренером.
Арбелоа приходит в сложившийся коллектив, который несколько лет строил Марку Силва. Здесь есть опытные лидеры и футболисты, обеспечившие клубу стабильность в АПЛ. Новый специалист пока ничего им не доказал. Если он сразу создаст отдельную группу людей, которым доверяет больше остальных, внутри команды вскоре может создаться конфликтная ситуация.
Впрочем, возможен и противоположный сценарий. Знакомые футболисты могут помочь Арбелоа быстрее завоевать раздевалку, объясняя его требования партнерам. Тогда мадридская компания станет не отдельной, закрытой группой, а связующим звеном между тренером и остальным составом.
Однако такое доверие к еще не проверенному специалисту выглядит рискованным. Арбелоа пытается снизить неопределенность с помощью знакомых футболистов, но одновременно повышает степень своей ответственности, где он теперь отвечает не только за игру команды, но и за часть трансферов.
Если план сработает, «Фулхэм» получит молодую команду, построенную под интенсивный футбол нового тренера. Если нет, попытка создать мини- «Реал» отправит лондонцев не к еврокубкам, а ко дну таблицы АПЛ.
Андрей Антсон