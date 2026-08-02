Арбелоа строит мини- «Реал» в «Фулхэме». Уже согласованы два трансфера, и это еще не конец

Это еще не конец. Ранее «Фулхэм» связывали с желанием арендовать Франко Мастантуоно, а также с интересом к Мануэлю Анхелю и все тому же Сестеро. Однако сейчас фаворитом в борьбе за Мастантуоно считается «Фиорентина», а слухи о двух других воспитанниках пока не получили развития.