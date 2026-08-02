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«Ордабасы» обыграл «Тобол» в матче чемпионата Казахстана

«Ордабасы» одержал победу над «Тоболом» в матче регулярного сезона Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе имени Каджимукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Первый мяч футболисты «Ордабасы» забили на 21-й минуте встречи. Хозяева удерживали минимальное преимущество на протяжении почти всего матча. На 2-й добавленной минуте ко второму тайму шымкентский клуб удвоил результат, установив окончательный счет. Сразу после второго пропущенного гола гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил игрок «Тобола».

Букмекеры перед началом встречи считали «Ордабасы» фаворитом, коэффициент на победу хозяев составлял 1,40. Ничья оценивалась в 4,78, а на успех «Тобола» предлагали ставить за 7,74.

Тотал больше 2,5 в этой игре не прошел — на такой исход давали 1,58, тогда как вариант «меньше» шел за 2,30. Линия «обе забьют — нет» сыграла с коэффициентом 1,83. Также зашли ставки на победу «Ордабасы» с форой (-1,5), коэффициент на которую составлял 2,02.

После этой победы «Ордабасы» набрал 46 очков и закрепился на первой строчке в турнирной таблице Премьер-Лиги, опережая идущий вторым «Кайрат» на один балл. «Тобол» с 22 очками располагается на десятой позиции. В следующем туре 8 августа лидер чемпионата сыграет на выезде против «Жетысу», а «Тобол» 6 августа проведет матч квалификации Лиги конференций с «Партизаном».

Ордабасы
2:0
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
Футбол, Казахстан, 20-й тур
2.08.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
им. Кажымукана Мунайтпасова
Главные тренеры
Александр Седнев
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