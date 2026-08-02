«Ордабасы» обыграл «Тобол» в матче чемпионата Казахстана

Тотал больше 2,5 в этой игре не прошел — на такой исход давали 1,58, тогда как вариант «меньше» шел за 2,30. Линия «обе забьют — нет» сыграла с коэффициентом 1,83. Также зашли ставки на победу «Ордабасы» с форой (-1,5), коэффициент на которую составлял 2,02.