АЗ разгромил ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов

Встреча прошла в воскресенье в Эйндховене и завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Мекс Мердинк (25-я минута), Уэсли Патати (51), Элайджа Дейкстра (58) и Ро-Занджело Дал (66-я, с пенальти). ПСВ играл в меньшинстве с 9-й минуты после удаления Джоуи Вермана.
ПСВ участвовал в матче как действующий чемпион Нидерландов, АЗ — как обладатель Кубка страны.
АЗ выиграл трофей во второй раз в истории и впервые с 2009 года. ПСВ является рекордсменом по числу побед в Суперкубке Нидерландов — 15.
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