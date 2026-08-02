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АЗ разгромил ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Футболисты АЗ из Алкмара нанесли поражение ПСВ из Эйндховена в матче за Суперкубок Нидерландов, носящий имя Йохана Кройфа.

Источник: РИА Новости Спорт

Встреча прошла в воскресенье в Эйндховене и завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Мекс Мердинк (25-я минута), Уэсли Патати (51), Элайджа Дейкстра (58) и Ро-Занджело Дал (66-я, с пенальти). ПСВ играл в меньшинстве с 9-й минуты после удаления Джоуи Вермана.

ПСВ участвовал в матче как действующий чемпион Нидерландов, АЗ — как обладатель Кубка страны.

АЗ выиграл трофей во второй раз в истории и впервые с 2009 года. ПСВ является рекордсменом по числу побед в Суперкубке Нидерландов — 15.

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