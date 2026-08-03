Хаби Алонсо откровенно высказался об увольнении из «Реала»: «У меня остался шрам, но время лечит»

Баскский специалист был отправлен в отставку из «королевского клуба» в январе после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.
На предсезонном сборе синих в Сиднее 44-летний тренер откровенно признал, что увольнение из Мадрида стало для него редким негативным опытом в карьере:
«К счастью, в моей футбольной карьере не так много шрамов. Да, здесь я получил рубец, но подобные раны заживают. Сейчас все затянулось, и я невероятно воодушевлен и полон решимости получать такое же удовольствие от нового этапа, как и в момент вступления в должность в Мадриде», — приводит слова Алонсо Madrid Universal.