Хаби Алонсо откровенно высказался об увольнении из «Реала»: «У меня остался шрам, но время лечит»

«К счастью, в моей футбольной карьере не так много шрамов. Да, здесь я получил рубец, но подобные раны заживают. Сейчас все затянулось, и я невероятно воодушевлен и полон решимости получать такое же удовольствие от нового этапа, как и в момент вступления в должность в Мадриде», — приводит слова Алонсо Madrid Universal.