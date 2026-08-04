«Коло-Коло» объявил о подписании контракта с Возиньей

«Коло-Коло» в социальных сетях объявил о подписании контракта с голкипером сборной Кабо-Верде Возиньей.
«Голкипер подписал контракт с чилийским клубом в присутствии президента Анибаля Мосы и официально стал игроком “Коло-Коло”, — написала пресс-служба.
Ранее агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз в интервью «СЭ» рассказал, что Возинья готов рассмотреть предложения из России, в том числе из Медиалиги.
Возинья принял участие в чемпионате мира-2026, где сборная Кабо-Верде в 1/16 финала уступила сборной Аргентины в дополнительное время (2:3). До начала турнира на аккаунт голкипера в соцсети было подписано около 56 тысяч человек, сейчас у него 29,5 миллиона подписчиков.
После ЧМ-2026 стоимость игрока на Transfermarkt выросла в 10 раз — с 50 до 500 тысяч евро.
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