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«Коло-Коло» объявил о подписании контракта с Возиньей

«Коло-Коло» в социальных сетях объявил о подписании контракта с голкипером сборной Кабо-Верде Возиньей.

«Коло-Коло» в социальных сетях объявил о подписании контракта с голкипером сборной Кабо-Верде Возиньей.

«Голкипер подписал контракт с чилийским клубом в присутствии президента Анибаля Мосы и официально стал игроком “Коло-Коло”, — написала пресс-служба.

Ранее агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз в интервью «СЭ» рассказал, что Возинья готов рассмотреть предложения из России, в том числе из Медиалиги.

Возинья принял участие в чемпионате мира-2026, где сборная Кабо-Верде в 1/16 финала уступила сборной Аргентины в дополнительное время (2:3). До начала турнира на аккаунт голкипера в соцсети было подписано около 56 тысяч человек, сейчас у него 29,5 миллиона подписчиков.

После ЧМ-2026 стоимость игрока на Transfermarkt выросла в 10 раз — с 50 до 500 тысяч евро.

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