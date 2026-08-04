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Бубишта покинул пост тренера сборной Кабо-Верде

Бубишта покинул пост главного тренера сборной Кабо-Верде, чтобы возглавить «Берхан».

Бубишта покинул пост главного тренера сборной Кабо-Верде, чтобы возглавить «Берхан». Марокканский клуб на официальной странице в социальных сетях объявил о назначении 56-летнего африканца. Контракт рассчитан на 2 сезона.

Бубишта работал со сборной Кабо-Верде с 2020 года. Под его руководством команда провела за 6 лет 67 матчей: 30 побед, 17 ничьих и 20 поражений.

В этом году сборная Кабо-Верде впервые сыграла на чемпионате мира — на ЧМ-2026 команда трижды сыграла вничью в группе и вышла в плей-офф, где в первом раунде проиграла Аргентине (2:3 д.в.).