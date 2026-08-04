Основной вратарь сборной Норвегии Нюланн перешел в топ-клуб Бундеслиги

35-летний голкипер подписал с немецким клубом контракт до 2028 года.
Нюланн ранее выступал за «Лейпциг» в сезоне-2022/23, после чего перешел в «Севилью».
В понедельник «Лейпциг» объявил об уходе основного голкипера Петера Гулачи в «Вильярреал».
Основной вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланн перешел в «РБ Лейпциг» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба Бундеслиги.
35-летний голкипер подписал с немецким клубом контракт до 2028 года.
Нюланн ранее выступал за «Лейпциг» в сезоне-2022/23, после чего перешел в «Севилью».
В понедельник «Лейпциг» объявил об уходе основного голкипера Петера Гулачи в «Вильярреал».