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Готье Эн перешел в «Ниццу»

Нападающий Готье Эн перешел из «Метца» в «Ниццу».

Нападающий Готье Эн перешел из «Метца» в «Ниццу». 29-летний француз подписал контракт до 2029 года.

«Переход в “Ниццу” — это огромная гордость для меня. Это исторический и амбициозный клуб с ярко выраженной идентичностью и страстными болельщиками. Меня сразу привлек проект, который мне представили. Я приезжаю с большим желанием, полон решимости использовать свои качества на благо команды и отдавать все силы, чтобы помочь коллективу достичь поставленных целей. С нетерпением жду возможности сыграть на “Альянц Ривьере” в красно-черных цветах», — отметил новичок.

В сезоне-2025/26 Эн сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач. «Метц» по итогам чемпионата вылетел во второй по силе дивизион Франции.