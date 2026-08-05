Готье Эн перешел в «Ниццу»

«Переход в “Ниццу” — это огромная гордость для меня. Это исторический и амбициозный клуб с ярко выраженной идентичностью и страстными болельщиками. Меня сразу привлек проект, который мне представили. Я приезжаю с большим желанием, полон решимости использовать свои качества на благо команды и отдавать все силы, чтобы помочь коллективу достичь поставленных целей. С нетерпением жду возможности сыграть на “Альянц Ривьере” в красно-черных цветах», — отметил новичок.