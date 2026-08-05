Вратарю сборной Кабо-Верде разрешили играть в Чили под прозвищем Возинья

Возинья стал одним из открытий чемпионата мира 2026 года. Вратарь помог дебютировавшей на турнире сборной Кабо-Верде сыграть вничью с будущим чемпионом мира командой Испании (0:0), а затем совершил несколько сложных сейвов в матче 1/16 финала против сборной Аргентины, завершившемся поражением островной команды со счетом 2:3 в дополнительное время. Возинья вошел в символическую сборную чемпионата мира, составленную Международной федерацией футбола по итогам голосования болельщиков.