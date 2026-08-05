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Вратарю сборной Кабо-Верде разрешили играть в Чили под прозвищем Возинья

Регламент чемпионата Чили предусматривает использование на футболках только фамилий игроков.

Источник: Getty Images

НАЙРОБИ, 5 августа. /ТАСС/. Футбольные власти Чили разрешили вратарю сборной Кабо-Верде Жозимару Жозе Эворе Диашу использовать прозвище Возинья на футболке клуба «Коло-Коло». Об этом сообщил телеканал Africanews.

По его данным, регламент чемпионата Чили предусматривает использование на футболках только фамилий игроков, однако для кабовердийского голкипера было сделано специальное исключение. На официальной презентации, состоявшейся 4 августа, Возинья поблагодарил футбольные власти страны за принятое решение.

Как уточняет чилийская газета El Pais, голкипер будет выступать под номером 29. Клуб также планирует вскоре начать продажу футболок с его прозвищем.

В переводе с португальского Возинья означает «бабуля». По словам голкипера, прозвище является данью уважения его бабушке и дедушке, чьи жизненные принципы продолжают его вдохновлять. Вратарь намерен выступать под этим именем до завершения карьеры.

Выбор пал на Чили

Возинья стал одним из открытий чемпионата мира 2026 года. Вратарь помог дебютировавшей на турнире сборной Кабо-Верде сыграть вничью с будущим чемпионом мира командой Испании (0:0), а затем совершил несколько сложных сейвов в матче 1/16 финала против сборной Аргентины, завершившемся поражением островной команды со счетом 2:3 в дополнительное время. Возинья вошел в символическую сборную чемпионата мира, составленную Международной федерацией футбола по итогам голосования болельщиков.

После матча с испанцами число подписчиков Возиньи в социальной сети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской) за сутки выросло примерно с 50 тыс. до 10 млн, а за четыре дня достигло 14 млн. Сейчас на него подписаны 29,6 млн человек.

Возинье 40 лет, ранее он выступал за клуб «Шавиш» из второго португальского дивизиона и ряд других команд в Европе.

«Коло-Коло» — самый титулованный чилийский клуб. Команда 34 раза становилась чемпионом страны и 14 раз выигрывала Кубок Чили. По словам вратаря, после чемпионата мира он получил несколько предложений, однако отдал предпочтение чилийской команде.