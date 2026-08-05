«Реал» сделает самый дорогой трансфер в своей истории

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) разрешил российскому футбольному клубу «Ахмат» регистрировать новых футболистов. Ограничения на российскую команду были наложены 14 июля. Они были связаны с тем, что «Ахмат» не прошел проверку в Клиринговой палате ФИФА — независимой финансовой организации, созданной для централизации, проверки и автоматизации платежей в системе международных трансферов футболистов.