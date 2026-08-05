Салах неожиданно выбрал «Трабзонспор» вместо Саудовской Аравии. Почему?

На берегу Черного моря.
Мохамед Салах продолжит карьеру в «Трабзонспоре». И это один из самых неожиданных переходов этого лета.
Когда весной стало очевидно, что египтянин покинет «Ливерпуль», среди главных кандидатов на него называли клубы Саудовской Аравии. Затем Салаха начали связывать с Турцией — прежде всего со стамбульскими грандами. Однако в последний момент всех опередил клуб с побережья Черного моря.
Салах прилетел в Стамбул в футболке «Трабзонспора», а в аэропорту его встретили сотни болельщиков. После медосмотра египтянин отправится в Трабзон, где на четверг запланирована церемония подписания контракта. Вероятнее всего, он сменит привычный 11-й номер на 61-й — это код города Трабзон, важное для местных болельщиков число.
Многие из тех, кто не следит за турецким футболом, удивятся такому выбору. Переезд в Турцию был ожидаем, но предполагалось, что Мохамед окажется в одном из стамбульских грандов. И действительно, Салах был близок к переходу в «Бешикташ».
Переход в «Бешикташ» не состоялся из-за денег
Стамбульский клуб несколько раз встречался с представителями египтянина и, по информации beIN Sports, предложил ему двухлетний контракт с гарантированной зарплатой в 15 миллионов евро за сезон. Еще около четырех миллионов предусматривались в виде бонусов. С учетом имиджевых прав ежегодный доход футболиста мог приблизиться к 19−20 миллионам.
Переговоры застопорились в конце июля. Камнем преткновения стали комиссия агента, имиджевые права и доля от продаж продукции с именем Салаха. Представитель игрока Рами Аббас запросил 7,5 миллиона евро. «Бешикташ» попытался снизить сумму, но стороны не нашли компромисса. Тут и подсуетился «Трабзонспор».
По данным Ягыза Сабунджуоглу, Салаху предложили двухлетний контракт с зарплатой 17 миллионов евро за сезон. Турецкие СМИ писали о пяти миллионах бонусов и проценте от продажи футболок.
Последний пункт требует уточнения. Первоначально сообщалось, что египтянин получит 20 процентов от продаж продукции с его фамилией. Однако президент «Трабзонспора» Эртюгрул Доган подтвердил только само наличие такой выплаты и подчеркнул, что реальный процент заметно ниже фигурировавшего в прессе. Полные условия клуб раскроет после подписания контракта.
Судя по предложенным суммам, финансовый фактор сыграл в решении Салаха заметную роль. Однако существует Саудовская лига, которая вроде бы должна платить суперзвездам еще больше. Почему тогда Мохамед не отправился туда? Здесь прослеживается тренд.
Стратегия саудовских клубов меняется
Летом 2023 года «Аль-Иттихад» предлагал «Ливерпулю» за Салаха 100 миллионов фунтов сразу и еще 50 миллионов бонусами. Англичане отказались продавать лидера.
Тогда саудовские клубы раздавали ветеранам сумасшедшие контракты. Переезд Салаха выглядел логичным: он остается главной футбольной звездой арабского мира.
Весной 2026 года «Аль-Иттихад» возобновил интерес. В конце июля появилась информация о предложении с зарплатой 25 миллионов долларов (примерно 21,5 миллиона евро) за сезон. Это огромная сумма, но уже не те космические контракты, что получили Роналду и Бензема.
За последние годы подход Саудовской лиги изменился. Теперь клубы активнее вкладываются в футболистов на пике или молодых талантов, которых можно развить, а затем выгодно продать.
Еще весной 2025 года министр спорта Саудовской Аравии рассказывал, что средний возраст игроков чемпионата снизился с 29 до 26 лет. Следующей целью он называл отметку в 24 года. Лига также увеличила квоту на легионеров до десяти футболистов, но два дополнительных места выделила для молодых иностранцев. Так клубы напрямую подтолкнули к инвестициям в перспективных игроков.
Это не значит, что Саудовская Аравия больше не заинтересована в таких звездах, как Салах. Сам министр спорта называл египтянина идеальной фигурой для местного чемпионата. Просто теперь клубы не готовы раздавать ветеранам космические контракты без оглядки на возраст.
Таким образом, предложение «Аль-Иттихада» лишь ненамного выгоднее турецкого. Но в «Трабзонспоре» Салах будет играть в еврокубках и конкурентной лиге. Это еще не пенсия.
Сильная команда
«Трабзонспор» занимает особое место в истории турецкого футбола. Именно он в 1976 году разрушил чемпионскую монополию Стамбула. За девять сезонов клуб взял шесть титулов, седьмой добавил в 2022-м — после 38 лет ожидания.
В мае «Трабзонспор» обыграл «Коньяспор» со счетом 2:1 и в десятый раз завоевал Кубок Турции. Больше побед в турнире только у «Галатасарая».
История впечатляет, но что с нынешней командой? А там тоже все неплохо. Сезон-2024/25 получился неудачным и завершился лишь седьмым местом в лиге. Перемены начались после назначения Фатиха Текке в марте 2025 года. Хорошо знакомый нам бывший нападающий «Зенита» постепенно построил действительно сильный коллектив.
В сезоне-2025/26 «Трабзонспор» набрал 69 очков, занял третье место и лишь на восемь баллов отстал от чемпиона «Галатасарая». В определенный момент казалось, что команда даже способна вмешаться в борьбу за титул. Сделать это не удалось, зато клуб выиграл Кубок Турции.
Победа в Кубке позволила «Трабзонспору» сразу попасть в последний квалификационный раунд Лиги Европы. 20 и 27 августа команда сыграет с победителем пары «Ференцварош» — «Гурник». Успех в этом противостоянии выведет турок в общий этап турнира.
Однако даже поражение не оставит команду без Европы. В случае неудачи «Трабзонспор» отправится в общий этап Лиги конференций. Поэтому Салах не пропадет из европейского футбола, а у нас останется возможность наблюдать за ним на достаточно высоком уровне.
Салах может составить грозную связку с Онуачу
На бумаге египтянин почти идеально вписывается в состав. Летом клуб продал Александра Зубкова в АЕК, освободив место на правом фланге атаки, там где Салаху комфортнее всего играть.
Команда Фатиха Текке чаще всего использует схему 4−2−3−1, а без мяча может перестраиваться на 4−4−2. При Салахе такая расстановка в обороне будет использоваться еще чаще. Египтянин сможет подниматься к нападающему, экономить силы в обороне и оставаться ближе к воротам после перехватов мяча.
Главной звездой «Трабзонспора» в прошлом сезоне был мощный 201-сантиметровый нападающий Пол Онуачу. Нигериец забил 22 мяча в 30 матчах и разделил звание лучшего бомбардира чемпионата с Элдором Шомуродовым.
Онуачу способен связывать центральных защитников, выигрывать верховые единоборства и таким образом освобождать пространство в правом полуфланге для Салаха. Мохамед получит возможность чаще принимать мяч лицом к воротам, комбинировать с атакующими полузащитниками и искать передачами огромного нигерийца. Связка может получиться убийственной.
Главный вопрос связан с игрой без мяча. В 34 года Салах уже не способен поддерживать прежнюю интенсивность прессинга на протяжении всего сезона. Текке придется компенсировать это работой правого защитника и одного из полузащитников. Но турецкий чемпионат позволяет предоставить звезде больше свободы, чем современная АПЛ, где физика становится чуть ли не важнейшим фактором.
Салах еще не на пенсии
Подписанием Салаха «Трабзонспор» заявил о серьезных амбициях. Сначала команда постарается пробиться в общий этап Лиги Европы, а затем побороться за выход в плей-офф. В Турции задача тоже очевидна. Клуб хочет сохранить место среди лидеров и еще раз попробовать пободаться с «Галатасараем» за чемпионство.
Полноценная пенсия у Мохамеда пока не наступила. Конечно, он спустился на уровень ниже, но остался в европейском футболе, получил подходящую роль и очень удобного партнера в атаке. Возможно, более комфортные условия помогут Салаху вернуть ту невероятную результативность, которую он показывал в свои лучшие сезоны.
Андрей Антсон