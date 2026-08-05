Салах неожиданно выбрал «Трабзонспор» вместо Саудовской Аравии. Почему?

Полноценная пенсия у Мохамеда пока не наступила. Конечно, он спустился на уровень ниже, но остался в европейском футболе, получил подходящую роль и очень удобного партнера в атаке. Возможно, более комфортные условия помогут Салаху вернуть ту невероятную результативность, которую он показывал в свои лучшие сезоны.