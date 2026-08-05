Источник: «Реал» улучшил предложение Винисиусу — решение за игроком

Как отмечает источник, обновленные условия подчеркивают значимость 26-летнего бразильца для клуба. Теперь Винисиус должен определиться: продлить соглашение, дождаться следующего лета и уйти свободным агентом, чего хотят избежать «сливочные», либо рассмотреть вариант с «Арсеналом».
Ранее El Larguero сообщал, что футболист отклонил предложение «Реала» по новому контракту до 2031 года с зарплатой в 22 миллиона евро.
Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. Его соглашение с мадридским клубом рассчитано до лета 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.