Чемпион мира 2018 года Нзонзи объяснил, почему перешел в «Дюнкерк»

Новичок «Дюнкерка» Стивен Нзонзи объяснил, почему этим летом перешел в клуб Лиги 2. 37-летний француз является чемпионом мира 2018 года.
"Я не слишком обращаю внимание на то, что говорят вокруг, хотя могу это понять: конечно, чемпион мира во втором дивизионе вызовет интерес. Но я сосредоточен на игре. Я еще в прошлом году общался с Демба Ба. В этом году поговорил с президентом клуба и главным тренером. Мне понравилось то, что они говорили.
Клуб действительно хотел видеть меня у себя — это было важно. Я не хотел, как в предыдущие годы, ждать до последней недели трансферного окна, чтобы найти вариант и принять решение. Мне уже немного надоели экзотические чемпионаты. Теперь я недалеко от Парижа, рядом с семьей, возвращаюсь во Францию — все сложилось так, чтобы я оказался именно здесь", — приводит L'Equipe слова Нзонзи.