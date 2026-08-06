Чемпион мира 2018 года Нзонзи объяснил, почему перешел в «Дюнкерк»

"Я не слишком обращаю внимание на то, что говорят вокруг, хотя могу это понять: конечно, чемпион мира во втором дивизионе вызовет интерес. Но я сосредоточен на игре. Я еще в прошлом году общался с Демба Ба. В этом году поговорил с президентом клуба и главным тренером. Мне понравилось то, что они говорили.