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Какута: «99,9 процента футболистов несчастны»

Бывший полузащитник сборной ДР Конго Гаэль Какута считает, что почти все профессиональные футболисты скрывают свои настоящие чувства.

Бывший полузащитник сборной ДР Конго Гаэль Какута считает, что почти все профессиональные футболисты скрывают свои настоящие чувства.

"Я бы сказал, что 99,9 процента футболистов несчастны в том смысле, что они уже несут на себе очень тяжёлое бремя. На них лежит огромная ответственность. Никого не волнует, что они на самом деле чувствуют.

Ты находишься в мире, где нужно показывать результат. Но в какой-то момент ты уже не понимаешь, кто находится рядом с тобой. Ты не знаешь, кто эти люди и почему они рядом. Ты не знаешь, настоящие ли у тебя отношения с ними.

Можно делать вид, что ты счастлив, но спишь ли ты спокойно по ночам? Некоторые вынуждены принимать препараты. И дело вовсе не в усталости", — приводит Capte Media слова Какута.

После ЧМ-2026 35-летний Какута объявил о завершении карьеры в сборной ДР Конго, а 4 июля сообщил об уходе из футбола. На клубном уровне он выступал за «Эстегляль», «Ланс», «Амьен», «Райо Вальекано», «Севилью», «Челси», «Болтон», «Лацио», «Витесс» и другие.