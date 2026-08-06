Какута: «99,9 процента футболистов несчастны»

Бывший полузащитник сборной ДР Конго Гаэль Какута считает, что почти все профессиональные футболисты скрывают свои настоящие чувства.
"Я бы сказал, что 99,9 процента футболистов несчастны в том смысле, что они уже несут на себе очень тяжёлое бремя. На них лежит огромная ответственность. Никого не волнует, что они на самом деле чувствуют.
Ты находишься в мире, где нужно показывать результат. Но в какой-то момент ты уже не понимаешь, кто находится рядом с тобой. Ты не знаешь, кто эти люди и почему они рядом. Ты не знаешь, настоящие ли у тебя отношения с ними.
Можно делать вид, что ты счастлив, но спишь ли ты спокойно по ночам? Некоторые вынуждены принимать препараты. И дело вовсе не в усталости", — приводит Capte Media слова Какута.
После ЧМ-2026 35-летний Какута объявил о завершении карьеры в сборной ДР Конго, а 4 июля сообщил об уходе из футбола. На клубном уровне он выступал за «Эстегляль», «Ланс», «Амьен», «Райо Вальекано», «Севилью», «Челси», «Болтон», «Лацио», «Витесс» и другие.