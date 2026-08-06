Какута: «99,9 процента футболистов несчастны»

Ты находишься в мире, где нужно показывать результат. Но в какой-то момент ты уже не понимаешь, кто находится рядом с тобой. Ты не знаешь, кто эти люди и почему они рядом. Ты не знаешь, настоящие ли у тебя отношения с ними.