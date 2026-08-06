Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Панатинаикос
1
:
ЦСКА 1948
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Гурник З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Орхус
2
:
Сабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бранн
0
:
Аполлон
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
5
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Факел
0
:
Динамо
1
П1
X
П2

Погба и Фати не сыграют с «Хетафе»

Игроки «Монако» Поль Погба и Ансу Фати пропустят товарищеский матч с «Хетафе» в этот четверг.

Игроки «Монако» Поль Погба и Ансу Фати пропустят товарищеский матч с «Хетафе» в этот четверг, сообщает Nice-Matin.

33-летний француз по-прежнему испытывает проблемы с коленом, а 23-летний испанец продолжает восстановление после мышечной травмы, полученной в начале предсезонной подготовки.

Оба игрока рассчитывают вернуться в строй в ближайшие недели. У «Монако» запланирован тренировочный сбор в Англии с 8 по 14 августа.

Узнать больше по теме
Биография Поля Погба: карьера и личная жизнь футболиста
Этот центральный полузащитник — одна из незаурядных фигур современного спорта. От Погба отказывался «Манчестер Юнайтед», а потом платил огромные деньги за возвращение суперзвезды. Игрок держал высокий уровень на поле, но слишком рано «словил звезду». Мы расскажем вам полную биографию Поля Погба, о его успехах и жизни сегодня.
Читать дальше