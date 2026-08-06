Погба и Фати не сыграют с «Хетафе»

Игроки «Монако» Поль Погба и Ансу Фати пропустят товарищеский матч с «Хетафе» в этот четверг, сообщает Nice-Matin.
33-летний француз по-прежнему испытывает проблемы с коленом, а 23-летний испанец продолжает восстановление после мышечной травмы, полученной в начале предсезонной подготовки.
Оба игрока рассчитывают вернуться в строй в ближайшие недели. У «Монако» запланирован тренировочный сбор в Англии с 8 по 14 августа.
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