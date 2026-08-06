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«Марселю» необходимо заработать на трансферах не менее 180 миллионов евро до следующего лета

«Марсель» переживает крайне сложную финансовую ситуацию, сообщил в соцсети X французский журналист Ромен Молина.

«Марсель» переживает крайне сложную финансовую ситуацию, сообщил в соцсети X французский журналист Ромен Молина.

По информации источника, клубу необходимо заработать не менее 180 миллионов евро на продаже игроков до 30 июня 2027 года. Иначе «Марсель» рискует быть исключен из высшего дивизиона Франции.

С момента покупки клуба американским миллиардером Фрэнком Маккортом в «Марсель» было вложено 800−900 миллионов евро — на трансферы, зарплаты и другие расходы.

В связи со сложившейся ситуацией клуб ввел этим летом жесткий режим экономии: ни один трансфер дороже 5 миллионов евро, ни один новый игрок не будет получать более 1 миллиона евро за сезон.