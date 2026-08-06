«Орландо Сити» обыграл «Монтеррей», Гризманн забил гол

«Орландо Сити» выиграл у «Монтеррея» в матче Кубка лиг — 2:1. Игра прошла на «Интер-энд-Ко Стэдиум» в Орландо.
В начале первого тайма мексиканская команда открыла счет, но ВАР отменил гол. На 27-й минуте нападающий клуба МЛС Антуан Гризманн забил гол. После перерыва Тайриз Спайсер удвоил преимущество американской команды. Перед финальным свистком «Монтеррей» отыграл один мяч — забил Уго Кейперс.
Для обеих команд это была первая игра в этом розыгрыше турнира.
Кубок лиг.
«Монтеррей» (Лига МХ) — «Орландо Сити» (МЛС) — 1:2 (0:1).
Голы: Гризманн, 27 — 0:1. Спайсер, 57 (пен) — 0:2. Кейперс, 90+9 — 1:2.