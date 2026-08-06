«Орландо Сити» обыграл «Монтеррей», Гризманн забил гол

В начале первого тайма мексиканская команда открыла счет, но ВАР отменил гол. На 27-й минуте нападающий клуба МЛС Антуан Гризманн забил гол. После перерыва Тайриз Спайсер удвоил преимущество американской команды. Перед финальным свистком «Монтеррей» отыграл один мяч — забил Уго Кейперс.