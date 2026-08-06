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Главный тренер «Интер Майами» поблагодарил игроков за победу над «Атлетико Сан-Луис»

Главный тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос прокомментировал победу над «Атлетико Сан-Луис» (4:2) в матче Кубка лиг.

Главный тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос прокомментировал победу над «Атлетико Сан-Луис» (4:2) в матче Кубка лиг.

«Мы довольны результатом. Хочу поздравить всех, потому что они действительно проявили себя и показали, на что способны. Очень благодарны игрокам за все усилия, которые они приложили, и за эту победу, которая имеет для нас очень большое значение», — приводит официальный сайт клуба слова Ойоса.

Месси снова в игре. Дубль и голевой пас Лео помогли «Интер Майами» стартовать в Кубке лиг с волевой победы.