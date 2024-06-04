Текущие события
Футбол. Сборные
3.06
Англия
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
3.06
Германия
Украина
Футбол. Сборные
3.06
Хорватия
Северная Македония
Футбол. Сборные
19:00
Словения
Армения
Футбол. Сборные
21:15
Швейцария
Эстония
Футбол. Сборные
21:30
Румыния
Болгария
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
3.06
Англия
Босния и Герцеговина
3.06
Германия
Украина
3.06
Албания
Лихтенштейн
3.06
Хорватия
Северная Македония
3.06
Шотландия
Гибралтар
27.03
Аргентина
Коста-Рика
26.03
Испания
Бразилия
26.03
Франция
Чили
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Хорватии разгромила в товарищеском матче Северную Македонию

Сегодня, 3 июня, состоялся товарищеский матч сборных, в которой национальная команда Хорватии встретилась с Северной Македонией. Игра завершилась разгромной победой хорватов со счётом 3:0.

Хорватия
Северная МакедонияТоварищеские матчи: календарь

В составе хорватской сборной двумя забитыми мячами отметился Ловро Майер. Ещё один гол на свой счёт записал Марко Пашалич.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Хорватии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии чемпионату Европы — 2024. 8 июня хорваты проведут второй товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы, в котором встретятся со сборной Португалии.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

На групповом этапе турнира соперниками сборной Хорватии станут национальные команды Испании, Албании и Италии.

Хорватия
3:0
Первый тайм: 2:0
Северная Македония
Читайте также от «Чемпионат.com»
«Для чего эти арбитры нужны в чемпионате России?» Итоги судейства в сезоне
Нервное начало. Рублёв матерился, бросал ракетку, но прошёл первый круг
На Махачеве экономят в UFC? Сколько зарабатывает российский чемпион
«Кажется, умру и не увижу команду с золотом». Слёзы и злость на «Динамо»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь