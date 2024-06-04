Сборная Хорватии разгромила в товарищеском матче Северную Македонию

Сборная Хорватии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии чемпионату Европы — 2024. 8 июня хорваты проведут второй товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы, в котором встретятся со сборной Португалии.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.