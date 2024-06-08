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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
19:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Португалия — Хорватия: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 8 июня, состоится товарищеский матч, в котором примут участие сборные Португалии и Хорватии.

Португалия
ХорватияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Дало, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Витинья, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш.

Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол, Марин Понграчич, Йосип Шутало, Йосип Станишич, Марсело Брозович, Лука Модрич, Матео Ковачич, Ловро Майер, Мартин Крамарич, Анте Будимир.

Напомним, последний раз команды играли в 6-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА в ноябре 2020 года. В том противостоянии португальская национальная команда победила со счётом 3:2.

На грядущем чемпионате Европы сборная Португалии сыграет в одной группе с Грузией, Турцией и Чехией. Сборная Хорватии сыграет в одном квартете с Испанией, Италией и Албанией.

Сам чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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