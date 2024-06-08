Португалия — Хорватия: стартовые составы команд на товарищеский матч

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Дало, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Витинья, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш.

Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол, Марин Понграчич, Йосип Шутало, Йосип Станишич, Марсело Брозович, Лука Модрич, Матео Ковачич, Ловро Майер, Мартин Крамарич, Анте Будимир.

Напомним, последний раз команды играли в 6-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА в ноябре 2020 года. В том противостоянии португальская национальная команда победила со счётом 3:2.

На грядущем чемпионате Европы сборная Португалии сыграет в одной группе с Грузией, Турцией и Чехией. Сборная Хорватии сыграет в одном квартете с Испанией, Италией и Албанией.