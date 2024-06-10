Пас Хвичи помог Грузии победить, Спаллетти обыграл Боснию, Франция споткнулась о Канаду | Источник: Reuters

Италии помог гол Фраттези

Действующие чемпионы Европы хорошо сыграли в четырех последних товарищеских матчах: после мартовских побед на Венесуэлой и Эквадором последовала ничья с Турцией, а в воскресенье итальянцы обыграли Боснию.

Лучано Спаллетти вернулся к схеме с тремя центральными защитниками, которые, правда, едва не привезли гол уже на первых минутах. Боснийцы вполне могли забить и в другом эпизоде, когда Доннарумма не позволил соперникам открыть счет со штрафного. Особого преимущества у хозяев не было, но на перерыв они ушли, ведя в счете: Фраттези удался классный удар с лета.

Второй тайм прошел в спокойном темпе, но уже с более четким игровым преимуществом фаворитов. Сработали замены Спаллетти, которые освежили игру: Италия удержала победу, но не слишком убедила. К счастью для Лучано, у команды хороший календарь для разгона: 15 июня — матч с Албанией.

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Грузия — в приличной форме

Сборная Грузии только в марте пробилась на Евро, обыграв Люксембург и Грецию в стыковых матчах, и до старта континентального форума решила провести лишь одну товарищескую встречу — в воскресенье против Черногории в гостях.

Игрой с балканцами Вилли Саньоль подчеркнул, что собирается делать ставку на 3−5−2 с Кварацхелией в роли одного из двух форвардов. Но еще важнее, что сама Грузия своей игрой подчеркнула: она не намерена мириться со статусом аутсайдера в группе с Португалией, Чехией и Турцией.

Грузины смотрелись гораздо лучше Черногории, несмотря на то что играли на выезде. И забили логичный быстрый гол — отличился Китеишвили с углового. А на 33-й минуте Микаутадзе шикарной подсечкой замкнул не менее роскошную передачу Хвичи.

Во втором тайме главный тренер хозяев Роберт Просинечки бросил в бой ветерана Йоветича, который отыграл один мяч, но глобально игра Черногории не улучшилась, поэтому она скоро восстановила гандикап в два мяча — Зивзивадзе установил окончательный счет.

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Франция разделила очки с Канадой

Вице-чемпионы мира выставили смешанный состав, но, несмотря на это, владели весовым игровым преимуществом над Канадой, которой 21 июня предстоит старт на Кубке Америки. Команда Джесси Марша не без труда, но справлялась с Гризманном, Жиру и Дембеле.

Многое изменилось с выходом Комана и Мбаппе на 74-й минуте: хозяева прижали североамериканцев к воротам, но Канада все-таки выстояла, хотя Коло Муани упустил верный шанс в добавленное время. Франция провела неплохой матч, и вряд ли Дидье Дешам сильно расстроен результатом: перед встречей с Австрией у французов почти все в порядке.

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Словакия раздавила Уэльс

Уэльс проиграл в финале стыковых матчей Польше и не поедет в Германию, в отличие от Словакии. Возможно, мотивация и сыграла решающую роль в этом контрольном матче. Еще до конца первого тайма Куцка открыл счет, а после перерыва словаки быстро сделали его разгромным.

Команда Франческо Кальцоны продемонстрировала, что очень хорошо готова к Евро. Но в первом матче ее ждет соперник посложнее — сборная Бельгии.