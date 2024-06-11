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03:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто-то сглазил сборную Польши? За полчаса с Турцией на ровном месте получили травмы еще два форварда, включая Левандовски

До этого вылетел Милик — кто будет играть на Евро?

Польша
ТурцияТоварищеские матчи: календарь

К Евро-2024 сборные Польши и Турции подходили в схожей диспозиции — темные лошадки своих групп, которые могут как выстрелить, так и провалиться. И шансы на это — приблизительно 50 на 50. По крайней мере, так было до стартового свистка товарищеского матча между этими командами.

Турция и Польша похожи еще и тем, что это крепкие команды, сильно зависящие от формы нескольких лидеров из топ-клубов. И если турецкие звездочки набирают обороты перед крупным турниром, то у поляков все печально. Несколько дней назад в товарняке против Украины (3:1) травму получил нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик, который должен был на Евро составить ударную пару с Робертом Левандовски в атаке. И, как оказалось, на этом проблемы Польши не закончились.

Матч с Турцией для команды Михала Пробежа начался неоднозначно — уже на 5-й минуте с передачи Левандовски забил Карол Свидерски, который после травмы Милика рассматривался как первый выбор в основу. Но тут произошел одновременно комичный и трагичный эпизод — Свидерски во время празднования гола подпрыгнул и неудачно приземлился на ногу. Он сразу вскрикнул от боли и попросил помощи врачей. Затем попробовал продолжить матч, но через несколько минут все же попросил замену.

А по истечении получаса игры на поле сел Левандовски. Замена еще одного форварда, и на этот раз по абсолютно непонятной причине — Роберт просто показал, что не может продолжать. После этого поляки как будто расклеились. Да, пара нападающих Пентек — Урбански — это не топ-уровень, но вообще если до травмы Левандовски поляки контролировали игру и мяч, то затем опустили руки и полностью отдали инициативу сопернику.

Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом свидетельствовало и большое число нарушений — уже к 60-й минуте команды сфолили по 10 раз. Особенно грязно повел себя вышедший в перерыве защитник Бартош Саламон, исподтишка ударивший по лицу Барыша Йылмаза. Как итог — дробленая на эпизоды игра без большого числа опасных моментов.

Турки раскочегарились во втором тайме и стали все плотнее наседать на ворота Щенсны. Вратарю «Ювентуса» пришлось изрядно постараться, чтобы мяч несколько раз не оказался в воротах. Опасно били Актюркоглу, Чалханоглу и Йылмаз. Последний в итоге забил, оправдав статус главной надежды страны в атаке на Евро. Ну и классную игру показал вышедший на тайм талант «Реала» Арда Гюлер.

Тем удивительнее, что второй забили в итоге поляки. Сначала на рандеву с Гюноком выскочил Пентек, но не смог переиграть вратаря. Зато через минуту отличиться удалось Николе Залевски, который прорвался в штрафную по центру и поразил нижний угол.

2:1 не очень здорово отражают происходившее на поле в Варшаве. Несмотря на домашний матч, Польша смотрелась блекло, особенно после травм двух основных форвардов. Возможно, Левандовски и Свидерски просто поберегли, и они даже успеют восстановиться к Евро, но сейчас польские болельщики явно на нервах. Турки же, несмотря на поражение, могут быть довольны собой — Винченцо Монтелла везет на Евро интересную команду, в которой несколько ярких талантов готовы показать себя всему континенту. Главное — разобраться с бардаком в обороне.

Марк Бессонов

Польша
2:1
Первый тайм: 1:0
Турция
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