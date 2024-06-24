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09:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Уругвая обыграла команду Панамы на старте Кубка Америки

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сборная Уругвая обыграла команду Панамы в матче группового этапа Кубка Америки по футболу, который проходит в США.

Уругвай
Панама
Источник: Reuters

Встреча первого тура группы C, которая в ночь на понедельник прошла в Майами (штат Флорида), завершилась со счетом 3:1 в пользу уругвайцев. В составе победителей мячи забили Максимилиано Араухо (16-я минута), Дарвин Нуньес (85) и Матиас Винья (90+1). У сборной Панамы голом отличился Микаэль Мурильо.

Выступающие в Российской премьер-лиге уругвайцы Николас Маричаль (московское «Динамо») и Лукас Оласа («Краснодар») на поле не вышли.

В другом матче группы C, прошедшем в Арлингтоне (штат Техас), сборная США со счетом 2:0 переиграла команду Боливии. Голы забили Кристиан Пулишич (3) и Фоларин Балогун (44).

Во втором туре уругвайцы сыграют с боливийцами, а сборная США встретится с командой Панамы.

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