Станислав Черчесов сделал первое заявление после скандала в Казахстане
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, что провёл первый урок по изучению казахского языка.
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, что провёл первый урок по изучению казахского языка.
«Достар (“друзья” по-казахски. — Прим. “Чемпионата”), я искренне рад находиться в Казахстане, в этой прекрасной и гостеприимной стране. Впереди у нас много работы, и я прошу вас отнестись с пониманием и поддержать нас на этом нелёгком пути. Только объединив усилия, мы сможем достичь высоких результатов.
С сегодняшнего дня я начал изучение казахского языка, который играет важную роль в нашем общении и понимании. Сегодня я провёл первый урок. Уверен, что это поможет мне быстрее освоиться здесь и лучше понимать культуру и традиции вашей страны", — написал Станислав Черчесов в социальной сети.
Ранее на пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке, и он для ответа попросил помощи у президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова. Однако, когда российскому тренеру задали второй вопрос на казахском языке, он не сдержался и вступил в перепалку с журналистом.
3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.