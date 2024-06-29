Бенефис Винисиуса в победном матче Бразилии. Два гола, спровоцированный конфликт, благородство и поддержка Неймара | Источник: AFP 2023

Кубок Америки. Группа D

29 июн, 04:00. Allegiant Stadium (Лас-Вегас)

Парагвай — Бразилия

Счет — 1:4

Голы:

Парагвай: 48` Альдерете О.

Бразилия: 35` Винисиус Жуниор, 43` Савио, 45` Винисиус Жуниор, 65` Лукас Пакета (П)

Доривал Жуниор в преддверии своего первого турнира на посту главного тренера сборной Бразилии говорил, что пентакампеоны хотят дарить своей игрой радость. Вместо этого на старте разочаровали как игра, так и результат, а защитник Данилу около трибуны еще и поругался с болельщиком, и ситуацию успокоил только спустившийся с трибуны Неймар.

«Мы признаем только один результат в нашей стране, но мы должны осознавать, что мы впервые выступаем в Кубке Америки, в котором Бразилия не считается фаворитом. Это реальность, которая произошла благодаря нашим последним результатам», — заметил Доривал, который фактически строит новую сборную. И в принципе на словах он выражал полную уверенность в том, что делает. Говорил, что изначально понимал, что данная работа не может быть нормальной, а его опыт поможет справиться с давлением после стартовой ничьей со слабейшей командой группы. Больше того — пообещал, что совсем скоро все увидят в бразильском футболе хорошие вещи.

Тренер, естественно слышал о запросах на изменения в составе. Тем более, вся страна по ходу игры с Коста-Рикой требовала выпустить на поле Эндрика. Однако новичок «Реала» снова начал игру на скамейке запасных, а фланги освежили латераль Венделл (слева) и проведший яркий сезон в сенсационной «Жироне» Савио (справа). У Парагвая же, несмотря на проигрыш Колумбии, единственным новым игроком оказался Бобадилья. Он, как и еще пять футболистов красно-белых, выступает в Бразилии, и как раз хавбек «Сан-Паулу» стал автором первого опасного удара, заставив Алиссона вытягивать мяч из угла после коварного рикошета.

Бразильцам же — несмотря на явное преимущество — не хватало конкретики в последней трети поля. А скорее — даже мысли. Почти полчаса пентакампеоны словно не знали, что делать около чужой штрафной, поэтому снова вышедшему на поле с капитанской повязкой защитнику «Динамо» Бальбуэне поначалу было гораздо проще, чем против Колумбии. Родриго, Винисиус Жуниор — все пытались пролезть в штрафную за счет дриблинга. Так что для создания реальной угрозы пришлось ждать подачи углового, однако Маркиньюс послал мяч над перекладиной.

Да что там корнер — Бразилия не забила назначенный за попадание в руку Кубаса пенальти! Заработавший 11-метровый Лукас Пакета пытался перехитрить вратаря паузой и переступами, только обманул сам себя и даже не попал в створ. Но, может, оно и к лучшему. Пентакампеоны словно разозлились сами на себя и выдали действительно красивую комбинацию, а небольшой рикошет помог Пакета стать автором голевой передачи на Винисиуса.

С этого и начался бенефис форварда «Реала», по ходу которого нашлось место еще и попаданию Бруно Гимараэса в перекладину, а также первому голу Савио (или уже Савиньо) за сборную после удара Родриго и неудачных действий Эспиносы. Ну, а Винисиус после своего первого гола что-то эмоционально кричал болельщикам, прижимая руки к ушам. Потом — после конфликта Бальбуэны и Венделла — что-то сказал сопернику, и того от вендетты совместными усилиями удержали несколько игроков обеих команд. Наконец, Вини заставил Альдерете допустить дикую для такого уровню ошибку и отпраздновал первый дубль в сборной в фирменном стиле травмированного Неймара.

Правда, до полной идиллии Бразилии далеко. Парагвай, который не проигрывал ей на Кубках Америки на протяжении пяти матчей, за пару минут едва не превратил 0:3 в 2:3. Однако после сумасшедшего по силе и точности выстрела Альдерете еще один удар — в исполнении Арсе — вытянул из дальнего верхнего угла Алиссон. Все успокоили еще одно попадание мяча в руку защитника и уже безупречный пенальти Пакета.

После него многие обратили внимание, что оставшийся без хет-трика Винсиус не праздновал гол с командой, но версия про обиду оказалась историей про черную кошку в темной комнате. Во-первых, Вини сказал пытавшемуся взять мяч Родриго дать пробить Пакета. Во-вторых, перед ударом успокоил фанатов, которые свистели и требовали подхода Вини к «точке». А разве могло быть иначе если они дружат с Пакета с тех времен, когда начинали большую карьеру во «Фламенго»? Лицо Неймара в этот момент буквально сияло от широченной улыбки.

Для Парагвая и Коста-Рики третий игровой день превращается в прощание с турниром, а Бразилия сразится с Колумбией за первое место и возможность избежать четвертьфинала с Уругваем. Ну и бонусом на кон выставят рекорд Южной Америки: сегодня колумбийцы повторили бразильское достижение и выиграли десятый матч подряд.