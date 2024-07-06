Футболисты сборной Канады вышли в полуфинал на дебютном Кубке Америки

В полуфинале сборная Канады сыграет с командой Аргентины, их встреча пройдет в ночь на 10 июля по московскому времени. Оставшиеся четвертьфинальные игры состоятся в ночь на 7 июля по московскому времени. В них уругвайцы встретятся с бразильцами, колумбийцы — с панамцами.

Сборная Канады впервые принимает участие в Кубке Америки. Это стало возможным после того, как состав участников турнира был увеличен до 16 команд, а на соревнование пригласили шесть коллективов из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Обычно турнир проводится только с участием команд из стран Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), начиная с 1993 года на соревнование приглашалось по две команды из других конфедераций. Сборная Канады получила право сыграть на Кубке Америки после победы в плей-офф над командой Тринидада и Тобаго (2:0). Команды из КОНКАКАФ дважды играли в финале Кубка Америки — в 1993 и 2001 годах сборная Мексики завоевала серебряные медали турнира.