Футболисты сборной Канады вышли в полуфинал на дебютном Кубке Америки
Канадцы в серии послематчевых пенальти оказались сильнее венесуэльцев и в игре за выход в финал встретятся с действующим победителем турнира командой Аргентины.
ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Канады по футболу стала вторым полуфиналистом Кубка Америки, обыграв команду Венесуэлы в серии послематчевых пенальти. Встреча прошла в Арлингтоне (штат Техас, США).
Основное время матч завершилось вничью со счетом 1:1. В составе сборной Канады забитым мячом отметился нападающий Джейкоб Шаффелберг (13-я минута), у венесуэльцев гол забил бывший форвард петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» Саломон Рондон (64). Серия послематчевых пенальти завершилась в пользу канадцев — 4:3. Победный удар на счету полузащитника Исмаэля Коне.
В полуфинале сборная Канады сыграет с командой Аргентины, их встреча пройдет в ночь на 10 июля по московскому времени. Оставшиеся четвертьфинальные игры состоятся в ночь на 7 июля по московскому времени. В них уругвайцы встретятся с бразильцами, колумбийцы — с панамцами.
Сборная Канады впервые принимает участие в Кубке Америки. Это стало возможным после того, как состав участников турнира был увеличен до 16 команд, а на соревнование пригласили шесть коллективов из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Обычно турнир проводится только с участием команд из стран Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), начиная с 1993 года на соревнование приглашалось по две команды из других конфедераций. Сборная Канады получила право сыграть на Кубке Америки после победы в плей-офф над командой Тринидада и Тобаго (2:0). Команды из КОНКАКАФ дважды играли в финале Кубка Америки — в 1993 и 2001 годах сборная Мексики завоевала серебряные медали турнира.
Кубок Америки завершится 15 июля. Команды, участвующие в турнире, были разделены на четыре группы. Два лучших коллектива из каждого квартета вышли в плей-офф. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.