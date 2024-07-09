Экс-футболист «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» возглавит сборную Уэльса

В этой должности 44-летний специалист сменит Роба Пейджа, который не смог вывести сборную на Евро-2024 и был уволен. Отмечается, что кандидатами на должность главного тренера сборной Уэльса также были Тьерри Анри и Вилли Саньоль.

Беллами в качестве футболиста известен по выступлениям за «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и другие клубы. В его активе 19 голов в 78 матчах за валлийскую сборную.