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00:16 (мск), источник: Sport24

Экс-футболист «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» возглавит сборную Уэльса

Футбольная ассоциация Уэльса практически договорилась о назначении главным тренером национальной команды Крейга Беллами, сообщает BBC.

Манчестер Сити
Ливерпуль
Уэльс
Источник: AFP 2023

В этой должности 44-летний специалист сменит Роба Пейджа, который не смог вывести сборную на Евро-2024 и был уволен. Отмечается, что кандидатами на должность главного тренера сборной Уэльса также были Тьерри Анри и Вилли Саньоль.

Беллами в качестве футболиста известен по выступлениям за «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и другие клубы. В его активе 19 голов в 78 матчах за валлийскую сборную.

Тренерскую карьеру Беллами начал в 2015 году в академии «Кардиффа». В 2019—2021 годах он работал в «Андерлехте». Летом 2022 года Беллами вошел в штаб «Бернли».

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