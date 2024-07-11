«Они пускают слюни». Луис Суарес раскритиковал игроков сборной Колумбии после матча Копы

«Всегда бывают конфликты, смех, высказывания. Но что раздражает больше всего, так это их манера пускать слюни, праздновать, ведь в этом нет никакого смысла. Мы выбили сборную Бразилии, и ни один игрок не прошёл мимо бразильских футболистов. Напротив, мы поблагодарили их, поскольку являемся коллегами. Нам известны страдания, которые переживаются при поражении. Проходить таким образом перед коллегами по профессии некрасиво. Однако тот, кто смотрит на всё это свыше, вернёт им всё обратно», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.