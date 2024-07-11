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21:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Они пускают слюни». Луис Суарес раскритиковал игроков сборной Колумбии после матча Копы

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес подверг критике футболистов Колумбии после очного матча команд в полуфинале Кубка Америки — 2024.

Уругвай
Колумбия
«Они пускают слюни». Луис Суарес раскритиковал игроков сборной Колумбии после матча Копы | Источник: Чемпионат.com

«Всегда бывают конфликты, смех, высказывания. Но что раздражает больше всего, так это их манера пускать слюни, праздновать, ведь в этом нет никакого смысла. Мы выбили сборную Бразилии, и ни один игрок не прошёл мимо бразильских футболистов. Напротив, мы поблагодарили их, поскольку являемся коллегами. Нам известны страдания, которые переживаются при поражении. Проходить таким образом перед коллегами по профессии некрасиво. Однако тот, кто смотрит на всё это свыше, вернёт им всё обратно», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Также после этого матча произошла потасовка между игроками Уругвая и фанатами Колумбии. Во время массовой драки уругвайский нападающий Дарвин Нуньес, который принимал в ней активное участие, получил удар по лицу от фаната.

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