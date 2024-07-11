СМИ: Клопп отказался возглавить сборную США по футболу

По информации источника, специалист ответил представителям Федерации футбола США (USSF), что намерен отдохнуть от тренерской деятельности после ухода из английского «Ливерпуля». При этом издание отмечает, что в организации сохраняют интерес к Клоппу и не теряют надежды на положительный ответ со стороны немецкого тренера.

Ранее британское интернет-издание The Independent сообщило, что USSF предложила Клоппу стать главным тренером сборной США. Немец должен заменить на этому посту американца Грегга Берхалтера, который был уволен с занимаемой должности после того, как команда не смогла выйти в плей-офф Кубка Америки — домашнего турнира для сборной США.

Клоппу 57 лет, он возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год, под его руководством команда в 2019 году выиграла Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стала чемпионом Англии. Кроме того, в 2022 году команда выиграла Кубок и Суперкубок Англии, стала обладателем Кубка лиги, в 2019 году выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в 2024-м вновь стала победителем Кубка английской лиги. В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола.