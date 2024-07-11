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22:23 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Клопп отказался возглавить сборную США по футболу

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Немец Юрген Клопп отказался от предложения занять пост главного тренера сборной США по футболу. Об этом сообщила газета The New York Times.

США
Источник: Reuters

По информации источника, специалист ответил представителям Федерации футбола США (USSF), что намерен отдохнуть от тренерской деятельности после ухода из английского «Ливерпуля». При этом издание отмечает, что в организации сохраняют интерес к Клоппу и не теряют надежды на положительный ответ со стороны немецкого тренера.

Ранее британское интернет-издание The Independent сообщило, что USSF предложила Клоппу стать главным тренером сборной США. Немец должен заменить на этому посту американца Грегга Берхалтера, который был уволен с занимаемой должности после того, как команда не смогла выйти в плей-офф Кубка Америки — домашнего турнира для сборной США.

Клоппу 57 лет, он возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год, под его руководством команда в 2019 году выиграла Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стала чемпионом Англии. Кроме того, в 2022 году команда выиграла Кубок и Суперкубок Англии, стала обладателем Кубка лиги, в 2019 году выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в 2024-м вновь стала победителем Кубка английской лиги. В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола.

С 2001 по 2008 год Клопп возглавлял германский «Майнц», с которым в сезоне-2003/04 занял третье место во втором по силе дивизионе чемпионата Германии, впервые в истории выведя клуб в элиту германского футбола. С 2008 по 2015 год Клопп был главным тренером дортмундской «Боруссии», с которой дважды выигрывал чемпионат Германии (2011, 2012) и один раз — кубок страны (2012), в 2013 году «Боруссия» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:2 уступила мюнхенской «Баварии».

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