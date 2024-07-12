Белорусы уступили сборной России по пляжному футболу в первом спарринге

Начало игры в Санкт-Петербурге прошло с преимуществом хозяев, которые вышли вперед на 7-й минуте после удара Амадиуса Виноградова, который вскоре забил и второй мяч. В самом начале второго периода Егор Ремизов забил третий мяч в ворота белорусов, после чего Артемий Дрозд, а также голкиперы Михаил Августов и Владимир Устинович трижды подряд поразили ворота россиян — 3:3. В заключительной трети матча у хозяев отличились Станислав Кошарный и Алексей Макаров, а потом Вадим Бокач сократил разрыв до минимума — 5:4 в пользу россиян.



Второй спарринг белорусов и россиян также пройдет на питерской Nova Arena 14 июля. Сейчас сборная Беларуси занимает 7-е место в мировом рейтинге, россияне на второй позиции, уступая только Бразилии.



В конце июня белорусы дважды обыграли в Баку национальную сборную Азербайджана — 4:3 и 5:2. В этом сезоне белорусской команде предстоит выступить в Евролиге и квалификации к чемпионату мира 2025 года.