Месси обновил один из ключевых рекордов в истории футбола

37-летний капитан «альбиселесте» сделал это по итогам финального матча Кубка Америки 2024 года против сборной Колумбии, в котором его команда одержала победу с минимальным счетом 1:0. Больше него никто в истории мирового футбола не выигрывал такого количества турниров.

У идущего на втором месте по данному показателю бразильца Дани Алвеса 43 трофея.

Финал турнира прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч завершился в дополнительное время. Нападающий итальянского клуба «Интер» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч.