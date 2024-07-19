Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.07
Брейдаблик
Тиквеш
Футбол. Первая лига
20.07
Урал
Шинник
Футбол. Премьер-лига
20.07
Локомотив
Акрон
Футбол. Премьер-лига
20.07
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Первая лига
20.07
Сокол
Енисей
Футбол. Первая лига
20.07
Арсенал
КАМАЗ
Все события
19:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Англии опубликовали вакансию главного тренера сборной

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии опубликовала на своем официальном сайте вакансию главного тренера мужской национальной команды.

Англия
Источник: Reuters

Тренер будет обязан «развивать и вести старшую мужскую сборную Англии к победам на крупнейших турнирах, а также поддерживать высокое место в рейтинге сборных, обеспечивать воодушевляющее руководство многопрофильным техническим персоналом мирового класса, развивать и поддерживать крепкие отношения с клубами — работодателями английских футболистов».

От кандидатов среди прочего требуется наличие тренерской лицензии УЕФА, опыта работы в английском футболе, включая успешные результаты в Английской премьер-лиге (АПЛ) и/или ведущих международных соревнованиях, опыта создания высокопроизводительной, позитивной командной культуры и обстановки. Срок действия вакансии истекает 2 августа 2024 года.

Во вторник Гарет Саутгейт объявил об уходе с поста главного тренера национальной команды. Двумя днями ранее англичане проиграли в финале чемпионата Европы команде Испании (1:2).

В числе кандидатов на замену Саутгейту СМИ называли Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити») и Ангелоса Постекоглу («Тоттенхэм»).

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Жена была в шоке': боксер-депутат воюет в зоне СВО и жестко атакует Усика
Плющенко вернул Трусову в спорт: о чем недоговаривает фигуристка?
Испания — справедливый чемпион Европы. Все уничтожены ради великого рекорда
'Больше никогда не проиграю этой сучке': история вражды Уильямс и Шараповой
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь