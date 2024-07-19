В Англии опубликовали вакансию главного тренера сборной

Тренер будет обязан «развивать и вести старшую мужскую сборную Англии к победам на крупнейших турнирах, а также поддерживать высокое место в рейтинге сборных, обеспечивать воодушевляющее руководство многопрофильным техническим персоналом мирового класса, развивать и поддерживать крепкие отношения с клубами — работодателями английских футболистов».

От кандидатов среди прочего требуется наличие тренерской лицензии УЕФА, опыта работы в английском футболе, включая успешные результаты в Английской премьер-лиге (АПЛ) и/или ведущих международных соревнованиях, опыта создания высокопроизводительной, позитивной командной культуры и обстановки. Срок действия вакансии истекает 2 августа 2024 года.

Во вторник Гарет Саутгейт объявил об уходе с поста главного тренера национальной команды. Двумя днями ранее англичане проиграли в финале чемпионата Европы команде Испании (1:2).