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11:48 (мск), источник: Sport24

В Мексике отвергли возможность проведения товарищеского матча со сборной России в октябре

В Федерации футбола Мексики не планируют проводить товарищескую игру со сборной России в октябре.

Мексика
РоссияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что матч со сборной России в октябре готовы провести в Малайзии. Также одним из возможных соперников в этом месяце называлась Мексика.

«У нас нет возможности сыграть со сборной России в октябре. Мы не рассматриваем соперников на товарищеские матчи в этом месяце», — сообщил Sport24 источник из Федерации футбола Мексики.

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