В Мексике отвергли возможность проведения товарищеского матча со сборной России в октябре
В Федерации футбола Мексики не планируют проводить товарищескую игру со сборной России в октябре.
Мексика
РоссияТоварищеские матчи: календарь
В Федерации футбола Мексики не планируют проводить товарищескую игру со сборной России в октябре.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что матч со сборной России в октябре готовы провести в Малайзии. Также одним из возможных соперников в этом месяце называлась Мексика.
«У нас нет возможности сыграть со сборной России в октябре. Мы не рассматриваем соперников на товарищеские матчи в этом месяце», — сообщил Sport24 источник из Федерации футбола Мексики.