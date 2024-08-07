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18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ раскрыли, кто возглавит сборную Англии после ухода Саутгейта

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Старший тренер молодежной сборной Англии Ли Карсли возглавит главную национальную команду на временной основе, сообщает Sky Sports.

Англия
Источник: Reuters

По данным источника, руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) намерено назначить Карсли исполняющим обязанности главного тренера первой сборной на сентябрьские матчи против команд Ирландии и Финляндии в рамках Лиги наций. Состав национальной команды должен быть объявлен до 29 августа.

Гарет Саутгейт объявил об уходе в отставку с поста главного тренера сборной Англии через два дня после проигранного финала Евро-2024, где англичане уступили команде Испании (1:2).

Ранее сообщалось, что совет FA одобрил поиск кандидатов на пост нового главного тренера сборной среди иностранных специалистов.

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