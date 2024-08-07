СМИ раскрыли, кто возглавит сборную Англии после ухода Саутгейта
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Старший тренер молодежной сборной Англии Ли Карсли возглавит главную национальную команду на временной основе, сообщает Sky Sports.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Старший тренер молодежной сборной Англии Ли Карсли возглавит главную национальную команду на временной основе, сообщает Sky Sports.
По данным источника, руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) намерено назначить Карсли исполняющим обязанности главного тренера первой сборной на сентябрьские матчи против команд Ирландии и Финляндии в рамках Лиги наций. Состав национальной команды должен быть объявлен до 29 августа.
Гарет Саутгейт объявил об уходе в отставку с поста главного тренера сборной Англии через два дня после проигранного финала Евро-2024, где англичане уступили команде Испании (1:2).
Ранее сообщалось, что совет FA одобрил поиск кандидатов на пост нового главного тренера сборной среди иностранных специалистов.