СМИ раскрыли, кто возглавит сборную Англии после ухода Саутгейта

По данным источника, руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) намерено назначить Карсли исполняющим обязанности главного тренера первой сборной на сентябрьские матчи против команд Ирландии и Финляндии в рамках Лиги наций. Состав национальной команды должен быть объявлен до 29 августа.